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Сгоревший автозак убрали с места ДТП в Витебске
25.03.2017 12:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Сгоревший в центре Витебска автозак убрали с места ДТП, сообщают пользователи социальных сетей.
Инцидент возле моста Блохина в областном центре произошел утром в субботу – спецавтомобиль загорелся во время движения по городу.
Как сообщают пользователи социальных сетей, потушенный автомобиль был отбуксирован с места ДТП.
Ранее Sputnik в Витебском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в результате возгорания машины никто не пострадал. В автозаке огнем повреждены моторный отсек и кабина.
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По информации МЧС, в результате пожара в центре Витебска никто не пострадал.
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