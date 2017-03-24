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Сгоревший автозак убрали с места ДТП в Витебске

25.03.2017 12:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Сгоревший в центре Витебска автозак убрали с места ДТП, сообщают пользователи социальных сетей.

Сгоревший автозак убрали с места ДТП в Витебске
© Фото: Елена Янушковская / Facebook
Фотофакт: в Витебске сгорел автозак

Инцидент возле моста Блохина в областном центре произошел утром в субботу – спецавтомобиль загорелся во время движения по городу.

Как сообщают пользователи социальных сетей, потушенный автомобиль был отбуксирован с места ДТП.

Ранее Sputnik в Витебском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в результате возгорания машины никто не пострадал. В автозаке огнем повреждены моторный отсек и кабина.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По информации МЧС, в результате пожара в центре Витебска никто не пострадал.

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