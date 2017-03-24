МИНСК, 25 мар – Sputnik. Сгоревший в центре Витебска автозак убрали с места ДТП, сообщают пользователи социальных сетей.

Инцидент возле моста Блохина в областном центре произошел утром в субботу – спецавтомобиль загорелся во время движения по городу.

Как сообщают пользователи социальных сетей, потушенный автомобиль был отбуксирован с места ДТП.

Ранее Sputnik в Витебском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в результате возгорания машины никто не пострадал. В автозаке огнем повреждены моторный отсек и кабина.