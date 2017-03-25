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Кроссовер врезался в велосипедистов в Берлине: пятеро пострадали
26.03.2017 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Автомобиль врезался в группу участников велогонки в Берлине, в результате пострадали несколько человек, в том числе один из судей соревнований, передает в воскресенье издание
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Дорожное происшествие произошло в берлинском районе Ваннзее. Трое пострадавших получили черепно-мозговые травмы, еще двое находятся без сознания. Все пятеро были госпитализированы.
Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай. Картину ДТП на месте происшествия восстанавливают специалисты.
Велопробег был организован старейшим берлинским спортивным клубом, который был основан в 1883 году.
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Учасники инцидента получили черепно-мозговые травмы, двое были госпитализированы в бессознательном состоянии.
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