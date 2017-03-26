МИНСК, 27 мар – Sputnik. Вынесенная из горящего в Пуховичском районе дома школьница скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в учреждение здравооохранения, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Беларуси.

Трагедия в агрогородке Новополье произошла накануне: в результате пожара в частном доме одна женщина получила ожоги, а 12-летняя девочка умерла .

"До прибытия подразделений МЧС муж хозяйки вынес из дома двух пострадавших – мать и племянницу", – сказали в ведомстве.

В МЧС также сообщили, что шестиклассницу, которая находилась без сознания, передали медикам скорой, однако девочка умерла в 11:01, когда пострадавшую везли в больницу.

По информации спасателей, огнем в доме было повреждено перекрытие, выгорела кухня, в качестве причины возникновения пожара рассматриваются нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожность с огнем.

В МЧС уточнили, что для оказания помощи родственникам на месте происшествия выезжал психолог ведомства.