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Пожар в Пуховичском районе: девочка умерла в машине скорой

27.03.2017 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Вынесенная из горящего в Пуховичском районе дома школьница скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в учреждение здравооохранения, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Беларуси.

Пожар в Пуховичском районе: девочка умерла в машине скорой
© flickr.com/ Zdenko Zivkovic
Ребенок погиб на пожаре в Пуховичском районе

Трагедия в агрогородке Новополье произошла накануне: в результате пожара в частном доме одна женщина получила ожоги, а 12-летняя девочка умерла.

"До прибытия подразделений МЧС муж хозяйки вынес из дома двух пострадавших – мать и племянницу", – сказали в ведомстве.

В МЧС также сообщили, что шестиклассницу, которая находилась без сознания, передали медикам скорой, однако девочка умерла в 11:01, когда пострадавшую везли в больницу.

По информации спасателей, огнем в доме было повреждено перекрытие, выгорела кухня, в качестве причины возникновения пожара рассматриваются нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожность с огнем.

В МЧС уточнили, что для оказания помощи родственникам на месте происшествия выезжал психолог ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Для оказания помощи родственникам на месте происшествия выезжал психолог МЧС.

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