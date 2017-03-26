МИНСК, 27 мар — Sputnik. Судья Партизанского района Минска попросила свидетеля по делу Максима Винярского, задержанного 25 марта в Минске в числе других участников несанкционированного шествия на День Воли, письменно изложить бранные слова, услышанные им от оппозиционера, передает корреспондент Sputnik из зала суда.



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Два административных протокола за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам милиции в отношении Винярского, задержанного на акции в субботу в столице, были объединены в одно дело. Как передает корреспондент Sputnik, Винярский не признает свою вину. Согласно показаниям свидетеля — сотрудника правоохранительных органов — оппозиционер бранился и пытался завязать драку, за что и был задержан.

Адвокат при допросе сотрудника милиции спросила, какие именно Винярский использовал нецензурные выражения.

"Он ругался матом, не буду же я повторять это все в суде",- сказал в ответ свидетель. Тогда судья предложила ему взять лист бумаги и написать нецензурные выражения, которые использовал Винярский. С этими "письменными показаниями" затем ознакомились суд, а также обвиняемый с его защитником.

Другой свидетель также сообщил о том, что Винярский ругался матом и пытался развязать драку.