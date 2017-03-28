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Водопровод прорвало в Островце: хлебозавод и автопарк остались без воды

29.03.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. В Островце Гродненской области во вторник из-за порыва трубопровода холодного водоснабжения два предприятия оставались без холодной воды, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.

Водопровод прорвало в Островце: хлебозавод и автопарк остались без воды
© Фото: ЧП | Полоцк Новополоцк / ВК
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Сообщение о прорыве водопровода по улице Володарского поступило в МЧС 28 марта в 6:15 вторника.

"Вода перестала поступать к хлебозаводу райпотребобщества и автопарку "Гроднооблавтотранс". В течение почти 12 часов шла ликвидация аварии, в 15:50 она была устранена", — рассказали в УМЧС.

Там проинформировали, что примерно к 16 часам вторника водоснабжение потребителей восстановлено.

"Хлебозавод воспользовался резервным запасом воды, который рассчитан на сутки. Это позволило не прерывать технологический процесс", — добавили в управлении.

В МЧС также проинформировали, что причиной прорыва стал коррозионный износ трубопровода.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной аварии стал коррозионный износ водопровода. Водоснабжение потребителей было восстановлено, выпечку хлеба завод не прекращал.

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