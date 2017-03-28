МИНСК, 29 мар — Sputnik. В Островце Гродненской области во вторник из-за порыва трубопровода холодного водоснабжения два предприятия оставались без холодной воды, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о прорыве водопровода по улице Володарского поступило в МЧС 28 марта в 6:15 вторника.

"Вода перестала поступать к хлебозаводу райпотребобщества и автопарку "Гроднооблавтотранс". В течение почти 12 часов шла ликвидация аварии, в 15:50 она была устранена", — рассказали в УМЧС.

Там проинформировали, что примерно к 16 часам вторника водоснабжение потребителей восстановлено.

"Хлебозавод воспользовался резервным запасом воды, который рассчитан на сутки. Это позволило не прерывать технологический процесс", — добавили в управлении.

В МЧС также проинформировали, что причиной прорыва стал коррозионный износ трубопровода.