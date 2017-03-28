МИНСК, 29 мар – Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования помощника бурильщика при проведении буровых работ в Речицком районе, сообщила газета " Днепровец " со ссылкой на заместителя начальника Речицкого РОСК Константина Сакира.



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Инцидент произошел 27 марта на скважине "Надвинская", которая расположена вблизи деревни Вышемир.

По информации Сакира, тяжелые травмы помощник бурильщика получил при ремонте скважины – из-за открывшейся створки элеватора на мужчину упала труба.

Сообщается, что пострадавший с множественными переломами был доставлен в травматологическое отделение Речицкой районной больницы, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Следователи провели осмотр места ЧП, а также изъяли оборудование и документы по охране труда, чтобы выяснить причину произошедшего.

По информации представителя РОСК, в качестве основных причин несчастного случая рассматривается неисправность оборудования и нарушение ТБ работниками.