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Труба упала на помощника бурильщика в Речицком районе

29.03.2017 16:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования помощника бурильщика при проведении буровых работ в Речицком районе, сообщила газета "Днепровец" со ссылкой на заместителя начальника Речицкого РОСК Константина Сакира.

Труба упала на помощника бурильщика в Речицком районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел 27 марта на скважине "Надвинская", которая расположена вблизи деревни Вышемир.

По информации Сакира, тяжелые травмы помощник бурильщика получил при ремонте скважины – из-за открывшейся створки элеватора на мужчину упала труба.

Сообщается, что пострадавший с множественными переломами был доставлен в травматологическое отделение Речицкой районной больницы, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Следователи провели осмотр места ЧП, а также изъяли оборудование и документы по охране труда, чтобы выяснить причину произошедшего.

По информации представителя РОСК, в качестве основных причин несчастного случая рассматривается неисправность оборудования и нарушение ТБ работниками.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину с множественными переломами доставили в Речицкую ЦРБ, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

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