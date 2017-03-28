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Труба упала на помощника бурильщика в Речицком районе
29.03.2017 16:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования помощника бурильщика при проведении буровых работ в Речицком районе, сообщила газета "
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел 27 марта на скважине "Надвинская", которая расположена вблизи деревни Вышемир.
По информации Сакира, тяжелые травмы помощник бурильщика получил при ремонте скважины – из-за открывшейся створки элеватора на мужчину упала труба.
Сообщается, что пострадавший с множественными переломами был доставлен в травматологическое отделение Речицкой районной больницы, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Следователи провели осмотр места ЧП, а также изъяли оборудование и документы по охране труда, чтобы выяснить причину произошедшего.
По информации представителя РОСК, в качестве основных причин несчастного случая рассматривается неисправность оборудования и нарушение ТБ работниками.
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Мужчину с множественными переломами доставили в Речицкую ЦРБ, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
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