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МЧС: два человека погибли на пожаре в Витебске

30.03.2017 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Спасатели устанавливают причину пожара в частном деревянном доме в Витебске, во время которого погибли две мужчин, сообщили в МЧС.

В ночь на 30 марта в 00:43 в Витебское областное УМЧС поступило сообщение о пожаре дома в Витебске по улице 6-я Задорожная. Хозяин дома умер около двух лет назад.

МЧС: два человека погибли на пожаре в Витебске
© МЧС Минск / YouTube
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"По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома, произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия. Пожар был ликвидирован в течение 30 минут, обнаружены тела двух мужчин", — сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.

По словам собеседников агентства, в доме периодически проживал знакомый хозяина, 1986 года рождения, неработавший, зарегистрированный в Фаниполе Минской области.

Там сообщили, что во время разборки обрушившихся конструкций, в жилой комнате возле окна было обнаружено тело жильца дома, еще через 50 минут возле печи обнаружен труп пенсионера, 1953 года рождения, проживавшего на соседней улице.

В МЧС отметили, что причина пожара устанавливается, наиболее вероятная версия — неосторожность при курении погибших, которые накануне распивали спиртные напитки.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Под рухнувшей крышей горевшего дома обнаружены тела двух мужчин, которые уснули после употребления спиртных напитков.

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