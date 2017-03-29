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Женщина на Geely врезалась в машину милиции в центре Бреста
30.03.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Служебный автомобиль брестской милиции попал в ДТП в областном центре – в него на перекрестке врезалась водитель-женщина, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла утром в четверг около 09:55 на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова.
"Столкнулись служебный автомобиль марки "Газ" и Geely под управлением 38-летней местной жительницы", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, в результате ДТП никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения.
В настоящее время по факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку.
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По информации ГАИ, в аварии никто из водителей столкнувшихся автомобилей не пострадал.
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