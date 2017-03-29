МИНСК, 30 мар – Sputnik. Служебный автомобиль брестской милиции попал в ДТП в областном центре – в него на перекрестке врезалась водитель-женщина, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Микроавтобус "догнал" попутный MAN под Минском – пострадали 4 человека

Авария произошла утром в четверг около 09:55 на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова.

"Столкнулись служебный автомобиль марки "Газ" и Geely под управлением 38-летней местной жительницы", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате ДТП никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения.

В настоящее время по факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку.