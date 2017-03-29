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Женщина на Geely врезалась в машину милиции в центре Бреста

30.03.2017 14:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар – Sputnik. Служебный автомобиль брестской милиции попал в ДТП в областном центре – в него на перекрестке врезалась водитель-женщина, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Женщина на Geely врезалась в машину милиции в центре Бреста
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла утром в четверг около 09:55 на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова.

"Столкнулись служебный автомобиль марки "Газ" и Geely  под управлением 38-летней местной жительницы", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате ДТП никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения.

В настоящее время по факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации ГАИ, в аварии никто из водителей столкнувшихся автомобилей не пострадал.

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