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У речицкой пенсионерки украли дачный дом

30.03.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Дачный домик в поселке возле деревни Деражня украли у жительницы Речицы, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Хозяйка дачного домика не приезжала в поселок с ноября прошлого года, а пропажу строения заметила ее соседка.

"На основании осмотра участка оперативные работники сделали вывод, что он долго не посещался, свидетельства каких-либо следов работы строительной техники на месте преступления не обнаружено. По показаниям одного из соседей известно, что еще в конце февраля дом был на месте", — сказал Sputnik Пристромов.

На месте пропавшего дома площадью в 20 квадратных метров остался лишь фундамент.

Воры не тронули домашние вещи — их оставили внутри площади фундамента. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Пропажу одноэтажного дома площадью в 20 квадратных метров заметила соседка пострадавшей.

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