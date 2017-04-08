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Пассажирский поезд "Москва - Брест" и электричка столкнулись в России
Сообщения о столкновении пассажирского поезда и электрички в Москве стали поступать от пользователей соцсетей поздно вечером 8 апреля. На железнодорожном вокзале Бреста TUT.BY подтвердили информацию об аварии, однако подробностей там пока не знают. Также неизвестно, когда поезд прибудет в Беларусь. Около 20 человек пострадали, 16 из них госпитализированы, в том числе ребенок, сообщает
Информацию также подтвердили в ГУ МЧС по Москве.
В результате столкновения с рельсов сошли три вагона электрички и локомотив пассажирского поезда.
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Предварительной причиной произошедшего
«8 апреля в 22.16 на станции Кунцево-1 машинист пригородного поезда № 6919 Москва-Усово в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, в результате чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. За пригородным поездом следовал пассажирский поезд № 3 Москва-Брест, машинист которого применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, приостановлено движение по главным путям», — сказано в
Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги временно прекращено. Специалисты обещают восстановить движение к утру 9 апреля. На линию вместо поездов вышли автобусы, чтобы развести граждан.
В МИД Беларуси
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что об инциденте доложили Владимиру Путину. Он, в свою очередь, поручил предпринять все необходимые мерыдля ликвидации последствий аварии.
Одна из пассажирок написала в соцсети:
«В поезд 003 Москва — Брест, в котором я на данный момент нахожусь — врезалась электричка. Я сижу в последнем вагоне. Нас так сильно трясануло, что я вылетела с кресла. Я цела. Но проводница сказала, что впереди вагоны лежат. Есть ли жертвы…»
Позже девушка написала, что работник МЧС сказал, что все постараются исправить за пару часа.
В то же время некоторые очевидцы утверждают, что электричка поехала задним ходом и, возможно, у нее отказали тормоза. «У электрички отказали тормоза, мы покатилась назад, я побежал по вагонам, предупреждать пассажиров, чтобы держались или бежали вперед по вагонам», — рассказал ТАСС очевидец Дмитрий. Но, по его словам, электричка слишком сильно разогналась и врезалась в поезд, который двигался следом.
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Предварительной причиной произошедшего называют экстренное торможение электрички из-за того, что пути перебегал мужчина. Сообщается о десятках пострадавших.
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Архив (ЧП)
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