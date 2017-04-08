Сообщения о столкновении пассажирского поезда и электрички в Москве стали поступать от пользователей соцсетей поздно вечером 8 апреля. На железнодорожном вокзале Бреста TUT.BY подтвердили информацию об аварии, однако подробностей там пока не знают. Также неизвестно, когда поезд прибудет в Беларусь. Около 20 человек пострадали, 16 из них госпитализированы, в том числе ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Фото: Reuters

Информацию также подтвердили в ГУ МЧС по Москве. Сообщается , что столкновение поезда сообщением Москва — Брест и электрички произошло около 23 часов по минскому времени после того, как машинист электрически применил экстренное торможение. Авария произошла в районе улицы Герасима Курина. В момент аварии в поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде - машинист, его помощник и 2 контролера, сообщили в Следственном комитете России.



Фото: Reuters

В результате столкновения с рельсов сошли три вагона электрички и локомотив пассажирского поезда.

Видео: Анатолий Сологубов

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Предварительной причиной произошедшего называют экстренное торможение электрички из-за того, что пути перебегал мужчина.

«8 апреля в 22.16 на станции Кунцево-1 машинист пригородного поезда № 6919 Москва-Усово в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, в результате чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. За пригородным поездом следовал пассажирский поезд № 3 Москва-Брест, машинист которого применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, приостановлено движение по главным путям», — сказано в сообщении РЖД.



Фото: Reuters

Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги временно прекращено. Специалисты обещают восстановить движение к утру 9 апреля. На линию вместо поездов вышли автобусы, чтобы развести граждан.

В МИД Беларуси сообщили , что отслеживают ситуацию в связи со столкновением пассажирского поезда Москва-Брест и электропоезда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что об инциденте доложили Владимиру Путину. Он, в свою очередь, поручил предпринять все необходимые мерыдля ликвидации последствий аварии.



Фото: Reuters

Одна из пассажирок написала в соцсети:

«В поезд 003 Москва — Брест, в котором я на данный момент нахожусь — врезалась электричка. Я сижу в последнем вагоне. Нас так сильно трясануло, что я вылетела с кресла. Я цела. Но проводница сказала, что впереди вагоны лежат. Есть ли жертвы…»

Позже девушка написала, что работник МЧС сказал, что все постараются исправить за пару часа.

В то же время некоторые очевидцы утверждают, что электричка поехала задним ходом и, возможно, у нее отказали тормоза. «У электрички отказали тормоза, мы покатилась назад, я побежал по вагонам, предупреждать пассажиров, чтобы держались или бежали вперед по вагонам», — рассказал ТАСС очевидец Дмитрий. Но, по его словам, электричка слишком сильно разогналась и врезалась в поезд, который двигался следом.

Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва — Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m — Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.