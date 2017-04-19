﻿ Тепловоз горел ночью в Чаусах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тепловоз горел ночью в Чаусах

20.04.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Тепловоз грузового железнодорожного состава горел в ночь на четверг на железнодорожной станции Чаусы, сообщили в Управлении МЧС по Могилевской области.

Тепловоз горел ночью в Чаусах
© Фото: Гродненское ОУМЧС
Гродненский исполком: что делать со сгоревшей школой, пока неясно

"20 апреля в 00:56 на пульт дежурного поступило сообщение о загорании тепловоза грузового железнодорожного состава (сформирован из 32 вагонов) на железнодорожной станции Чаусы в городе Чаусы по ул. Вокзальной, 2", — рассказали в УМЧС.

Спасатели уточнили, что в результате пожара были повреждены два охлаждающих радиатора и двигатель тепловоза. Люди не пострадали. Задержки в движении поездов также не произошло.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина возгорания пока неизвестна, но в результате инцидента никто не пострадал, и задержки в движении поездов не было.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Милиция ищет "пасечника" который ударил пенсионерку в лицо и ограбил ее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика