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Тепловоз горел ночью в Чаусах
20.04.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Тепловоз грузового железнодорожного состава горел в ночь на четверг на железнодорожной станции Чаусы, сообщили в Управлении МЧС по Могилевской области.
"20 апреля в 00:56 на пульт дежурного поступило сообщение о загорании тепловоза грузового железнодорожного состава (сформирован из 32 вагонов) на железнодорожной станции Чаусы в городе Чаусы по ул. Вокзальной, 2", — рассказали в УМЧС.
Спасатели уточнили, что в результате пожара были повреждены два охлаждающих радиатора и двигатель тепловоза. Люди не пострадали. Задержки в движении поездов также не произошло.
В настоящее время устанавливается причина возгорания.
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Причина возгорания пока неизвестна, но в результате инцидента никто не пострадал, и задержки в движении поездов не было.
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