МИНСК, 20 апр — Sputnik. Тепловоз грузового железнодорожного состава горел в ночь на четверг на железнодорожной станции Чаусы, сообщили в Управлении МЧС по Могилевской области.

"20 апреля в 00:56 на пульт дежурного поступило сообщение о загорании тепловоза грузового железнодорожного состава (сформирован из 32 вагонов) на железнодорожной станции Чаусы в городе Чаусы по ул. Вокзальной, 2", — рассказали в УМЧС.

Спасатели уточнили, что в результате пожара были повреждены два охлаждающих радиатора и двигатель тепловоза. Люди не пострадали. Задержки в движении поездов также не произошло.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.