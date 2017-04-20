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В Бресте облили краской памятник Ленина

21.04.2017 09:35 — ЧП | Tut.by  
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21 апреля ночью неизвестный облил красной краской памятник Ленина в Бресте.


Фото: twitter.com/alexmatsiukh

Сообщение об инциденте поступило в милицию в 6.20 21 апреля. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Памятник Ленину стоит на одноименной площади возле зданий Брестского облисполкома и администрации Ленинского района Бреста. Установили его в 1958 году.

 
Теги: Брест
 
 
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На месте работает следственно-оперативная группа.

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