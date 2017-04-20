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Газопровод повредили в Минске во время земляных работ

21.04.2017 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Грунт обрушился на запорную арматуру газопровода среднего давления в Минске, когда рабочие прокладывали новую линию, сообщили Sputnik в МЧС.

Газопровод повредили в Минске во время земляных работ
© Sputnik Стрингер
Цена вопроса

Из-за повреждения газопровода произошло отключение от газа шести предприятий. На их работу случившееся не повлияло.

"Сообщение об отключении подачи газа в Октябрьском районе столицы поступило 20 апреля в 16:01", — рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехала аварийная бригада УП "Мингаза". Работники ликвидировали поломку в течение нескольких часов. К 21.00 газоснабжение было восстановлено.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за повреждения произошло временное отключение потребителей от газа, на ликвидацию аварии потребовалось несколько часов.

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