МИНСК, 21 апр — Sputnik. Грунт обрушился на запорную арматуру газопровода среднего давления в Минске, когда рабочие прокладывали новую линию, сообщили Sputnik в МЧС.



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Из-за повреждения газопровода произошло отключение от газа шести предприятий. На их работу случившееся не повлияло.

"Сообщение об отключении подачи газа в Октябрьском районе столицы поступило 20 апреля в 16:01", — рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехала аварийная бригада УП "Мингаза". Работники ликвидировали поломку в течение нескольких часов. К 21.00 газоснабжение было восстановлено.