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На пару часов в Октябрьском районе пропал газ из-за земляных работ
20 апреля в 16 часов минчане сообщили об отключении газа в Октябрьском районе Минска. Оказалось, во время земляных работ обрушился грунт на запорную арматуру газопровода. Об этом
Грунт обрушился на запорную арматуру газопровода среднего давления, пока рядом прокладывали новую линию.
— В результате повреждения произошло временное отключение потребителей от газа шести предприятий. По оперативным данным, на их работу данное происшествие не повлияло, — сообщают в МЧС.
На ликвидации аварии работала аварийная бригада «Мингаза», снабжение полностью восстановили к 21.00.
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Грунт обрушился на запорную арматуру газопровода среднего давления, пока рядом прокладывали новую линию.
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