20 апреля в 16 часов минчане сообщили об отключении газа в Октябрьском районе Минска. Оказалось, во время земляных работ обрушился грунт на запорную арматуру газопровода. Об этом сообщает Управление МЧС по столице.





Грунт обрушился на запорную арматуру газопровода среднего давления, пока рядом прокладывали новую линию.

— В результате повреждения произошло временное отключение потребителей от газа шести предприятий. По оперативным данным, на их работу данное происшествие не повлияло, — сообщают в МЧС.

На ликвидации аварии работала аварийная бригада «Мингаза», снабжение полностью восстановили к 21.00.



