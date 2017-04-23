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В Кричеве сгорел дом: шесть погибших

24.04.2017 09:21 — ЧП | Tut.by  
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В Кричеве ночью сгорел дом на улице Пионерской, погибло шесть человек, сообщили TUT.BY очевидцы.

«Дом блочный, одноэтажный, горел весь, открытым пламенем. Это было после полуночи, с субботы на воскресенье. Семья там выпивающая», — рассказал очевидец. По словам соседей, в доме проживала пенсионерка и два ее сына 45−50 лет. Накануне, возможно, в доме употребляли спиртное.

«Там все сгорело, перекрытия рухнули, тушили около часа — даже соседний дом пламенем немного повредило», — рассказывает очевидец.

В сводке МЧС происшествий по области уже есть информация о шести погибших на пожаре.

 
 
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В Кричеве ночью сгорел дом на улице Пионерской, погибло шесть человек, сообщили TUT.BY очевидцы.

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