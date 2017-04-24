МИНСК, 24 апр — Sputnik. Audi врезался в ограждение в Молодечно, в результате чего погиб один из пассажиров, сообщил в понедельник портал Край.бай .



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Инцидент произошел сегодня утром: легковой автомобиль "Ауди А6", двигавшийся по мосту на улице Виленской, врезался в ограждение.

"Водитель не справился с управлением, въехал в отбойник. В результате аварии погиб пассажир", — цитирует портал слова официального представителя Минского областного управления МЧС Кристины Борейко.

При помощи гидравлического инструмента сотрудники МЧС извлекли из салона тело погибшего мужчины.

Всего в салоне автомобиля находились шесть человек. Пятерых доставили в больницу, после осмотра три человека были госпитализированы.