МИНСК, 25 апр — Sputnik. Пять пострадавших белорусов остаются в польских больницах после аварии туристического автобуса, сообщили во вторник в эфире телеканала "Беларусь 1".

Ночью с понедельника на вторник автобус с белорусскими туристами попал в ДТП возле города Лодзь на территории Польши. Белорусы возвращались после отдыха в Праге.

"По последней информации, в больницах сейчас остаются пятеро белорусов. По возвращении на родину все пострадавшие получат компенсацию", — сообщили в эфире телевидения.

По словам представителя турфирмы, группа постепенно возвращается из больниц. Напомним, ранее для них из Гродно был отправлен новый автобус.

"Надеемся, к вечеру соберем группу и уедем на нашем автобусе, который приехал из Гродно", — рассказал представитель турфирмы.

Всего в результате аварии травмы получили 17 белорусов, однако их повреждения носили легкий характер. Причины ДТП еще выясняются.