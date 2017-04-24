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После аварии в Польше в больницах остаются пять белорусских туристов
25.04.2017 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Пять пострадавших белорусов остаются в польских больницах после аварии туристического автобуса, сообщили во вторник в эфире телеканала "Беларусь 1".
Ночью с понедельника на вторник
"По последней информации, в больницах сейчас остаются пятеро белорусов. По возвращении на родину все пострадавшие получат компенсацию", — сообщили в эфире телевидения.
По словам представителя турфирмы, группа постепенно возвращается из больниц. Напомним, ранее для них из Гродно был отправлен новый автобус.
"Надеемся, к вечеру соберем группу и уедем на нашем автобусе, который приехал из Гродно", — рассказал представитель турфирмы.
Всего в результате аварии травмы получили 17 белорусов, однако их повреждения носили легкий характер. Причины ДТП еще выясняются.
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Все пострадавшие в ДТП по возвращению в республику получал компенсацию.
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