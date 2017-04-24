﻿ В курортном районе Черногории прогремел взрыв. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В курортном районе Черногории прогремел взрыв

25.04.2017 18:51 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сильный взрыв прогремел на черногорском курорте Херцег-Нови. Об этом сообщило телевидение Черногории RTCG.


Фото с сайта ren.tv

«На магистрали перед автобусной станцией взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате один человек — водитель автомобиля — серьезно ранен», — говорится в сообщении.

Взрыв был очень сильным, его слышали в разных концах города, от обломков взорванного автомобиля пострадали припаркованные вблизи машины.

Ранее некоторые черногорские СМИ сообщали о жертвах, однако в МВД страны опровергли эту информацию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые черногорские СМИ сообщали о жертвах, однако в МВД страны опровергли эту информацию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Один водитель выстрелил в другого после ДТП в центре Москвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика