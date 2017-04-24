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В курортном районе Черногории прогремел взрыв
Сильный взрыв прогремел на черногорском курорте Херцег-Нови. Об этом сообщило телевидение Черногории RTCG.
«На магистрали перед автобусной станцией взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате один человек — водитель автомобиля — серьезно ранен», — говорится в сообщении.
Взрыв был очень сильным, его слышали в разных концах города, от обломков взорванного автомобиля пострадали припаркованные вблизи машины.
Ранее некоторые черногорские СМИ сообщали о жертвах, однако в МВД страны опровергли эту информацию.
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Некоторые черногорские СМИ сообщали о жертвах, однако в МВД страны опровергли эту информацию.
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Архив (ЧП)
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