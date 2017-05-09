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Бомбы взорвались на юге Таиланда: пострадали более 50 человек

09.05.2017 23:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мая — Sputnik. Две бомбы взорвались во вторник возле супермаркета в таиландском городе Паттани, передает сингапурское издание Straits Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Бомбы взорвались на юге Таиланда: пострадали более 50 человек
© RUPTLY.
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Взрывные устройства сработали утром с небольшой разницей во времени — первое было прикреплено к мотоциклу, а второе находилось в автомобиле. В момент второго взрыва на месте уже находились полицейские.

В результате взрывов пострадал, по последним данным, 51 человек, как минимум четверо получили тяжелые ранения. Данных о жертвах нет.

В провинциях Наративат, Ялла и Паттани, которые находятся на границе с Малайзией, уже более 10 лет действуют группы мусульманских боевиков из сепаратистских организаций, выступающих за автономию региона. За все время в результате действий боевиков погибли около шести тысяч человек, в основном гражданских.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна бомба была установлена на мотоцикле, вторая находилась в припаркованном автомобиле.

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