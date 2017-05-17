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Табачного контрабандиста-рекордсмена из Беларуси задержали в Польше

18.05.2017 17:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая – Sputnik. Сотрудники польской таможни задержали гражданина Беларуси, который пытался провезти через границу в легковом автомобиле 14 тысяч пачек сигарет, сообщила налоговая служба Белостока.

Табачного контрабандиста-рекордсмена из Беларуси задержали в Польше
© Фото: ГПК Беларуси
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Контрабандист следовал через белорусско-польскую границу через пункт пропуска Половцы (Песчатка) на микроавтобусе Renault Master.

"Таможенники осмотрели автомобиль и нашли в полу, дверях и боковых стенках в общей сложности 14 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками", – сообщили налоговики Белостока. 

Общая стоимость контрабанды составила около 180 тысяч злотых (47 тысяч долларов США). Польский таможенники отметили, что это самая большая контрабанда табачных изделий, выявленная в данном погранпереходе.

В отношении 21-летнего гражданина Беларуси было возбуждено уголовное дело, сигареты и машину у мужчины конфисковали. Контрабандист должен будет уплатить крупный штраф, ему также на три года запрещен въезд на территорию Европейского Союза.

 
Теги: Минск
 
 
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Общая стоимость сигарет, спрятанных в микроавтобусе, составила около 180 тысяч злотых – это 47 тысяч долларов США.

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