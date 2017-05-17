Табачного контрабандиста-рекордсмена из Беларуси задержали в Польше

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Сотрудники польской таможни задержали гражданина Беларуси, который пытался провезти через границу в легковом автомобиле 14 тысяч пачек сигарет, сообщила налоговая служба Белостока.



© Фото: ГПК Беларуси Лидские пограничники со стрельбой задержали контрабандистов сигарет

Контрабандист следовал через белорусско-польскую границу через пункт пропуска Половцы (Песчатка) на микроавтобусе Renault Master.

"Таможенники осмотрели автомобиль и нашли в полу, дверях и боковых стенках в общей сложности 14 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками", – сообщили налоговики Белостока.

Общая стоимость контрабанды составила около 180 тысяч злотых (47 тысяч долларов США). Польский таможенники отметили, что это самая большая контрабанда табачных изделий, выявленная в данном погранпереходе.

В отношении 21-летнего гражданина Беларуси было возбуждено уголовное дело, сигареты и машину у мужчины конфисковали. Контрабандист должен будет уплатить крупный штраф, ему также на три года запрещен въезд на территорию Европейского Союза.