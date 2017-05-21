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Пассажирский Boeing и грузовик столкнулись в аэропорту Лос-Анджелеса

21.05.2017 22:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Авария произошла в международном аэропорту Лос-Анджелеса после приземления Boeing-737, на борту которого находились 146 пассажиров и членов экипажа.

В заявлении пожарной службы города говорится, что столкновение самолета и грузовика случилось на полосе руления. В большой служебной машине, с которой столкнулся лайнер, находились восемь человек. В результате аварии грузовик перевернулся. Все находившиеся в салоне машины люди получили травмы, которые не представляют угрозы для жизни.​

Сообщается, что никто из пассажиров авиалайнера не пострадал. Самолет получил повреждение правого крыла. Разлив топлива не произошел.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате аварии пострадали все восемь человек, которые находились в грузовом автомобиле.

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