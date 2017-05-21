|
Пассажирский Boeing и грузовик столкнулись в аэропорту Лос-Анджелеса
21.05.2017 22:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Авария произошла в международном аэропорту Лос-Анджелеса после приземления Boeing-737, на борту которого находились 146 пассажиров и членов экипажа.
В заявлении пожарной службы города говорится, что столкновение самолета и грузовика случилось на полосе руления. В большой служебной машине, с которой столкнулся лайнер, находились восемь человек. В результате аварии грузовик перевернулся. Все находившиеся в салоне машины люди получили травмы, которые не представляют угрозы для жизни.
Сообщается, что никто из пассажиров авиалайнера не пострадал. Самолет получил повреждение правого крыла. Разлив топлива не произошел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате аварии пострадали все восемь человек, которые находились в грузовом автомобиле.
|
Архив (ЧП)
Комментарии