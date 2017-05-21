Пассажирский Boeing и грузовик столкнулись в аэропорту Лос-Анджелеса

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Авария произошла в международном аэропорту Лос-Анджелеса после приземления Boeing-737, на борту которого находились 146 пассажиров и членов экипажа.

В заявлении пожарной службы города говорится, что столкновение самолета и грузовика случилось на полосе руления. В большой служебной машине, с которой столкнулся лайнер, находились восемь человек. В результате аварии грузовик перевернулся. Все находившиеся в салоне машины люди получили травмы, которые не представляют угрозы для жизни.​

Scene from a Los Angeles International Airport after a Plane hits a work truck flipping it over. 8 people onboard truck. No serious injuries pic.twitter.com/7TF6Aq4ZEP — BreakingNewsUS (@News_BreakingUS) May 20, 2017

Сообщается, что никто из пассажиров авиалайнера не пострадал. Самолет получил повреждение правого крыла. Разлив топлива не произошел.