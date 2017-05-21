Минчанин проиграл на тотализаторе деньги контрагентов – всего $50 тыс.

МИНСК, 22 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске предпринимателя, который потратил порядка 50 тысяч долларов США, принадлежавших контрагентам, на спортивные ставки, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

По информации правоохранителей, 32-летний минчанин планировал заниматься продажей белорусского картофеля: компаньонам он обещал привозить овощи из Гродно и продавать на территории всей Беларуси.

"Как только мужчина получал деньги, переводил их на электронный кошелек, а потом тратил на спортивные ставки", – сказали в ГУВД.

Всего было установлено шесть пострадавших, а сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч долларов.

Собеседники Sputnik уточнили, что в отношении задержанного минчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество), ему в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.