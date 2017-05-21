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Минчанин проиграл на тотализаторе деньги контрагентов – всего $50 тыс.

22.05.2017 16:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске предпринимателя, который потратил порядка 50 тысяч долларов США, принадлежавших контрагентам, на спортивные ставки, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин проиграл на тотализаторе деньги контрагентов – всего тыс.
© Pixabay
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По информации правоохранителей, 32-летний минчанин планировал заниматься продажей белорусского картофеля: компаньонам он обещал привозить овощи из Гродно и продавать на территории всей Беларуси.

"Как только мужчина получал деньги, переводил их на электронный кошелек, а потом тратил на спортивные ставки", – сказали в ГУВД.

Всего было установлено шесть пострадавших, а сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч долларов. 

Собеседники Sputnik уточнили, что в отношении задержанного минчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество), ему в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Подозреваемому в мошенничестве мужчине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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