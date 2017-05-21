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На улице Славинского спасатели тушили пожар - столб дыма поднялся на десятки метров
22 мая около 16.30 спасатели выехали на тушение пожара по улице Славинского, 1 в Минске. Столб густого дыма виден на расстоянии нескольких километров.
По предварительной информации, горят складированные на открытой площадке грузы из пластмассы.
(Будет обновлено).
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По предварительной информации, горят складированные на открытой площадке грузы из пластмассы.
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Архив (ЧП)
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