ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На улице Славинского спасатели тушили пожар - столб дыма поднялся на десятки метров

22.05.2017 17:16 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

22 мая около 16.30 спасатели выехали на тушение пожара по улице Славинского, 1 в Минске. Столб густого дыма виден на расстоянии нескольких километров.


По предварительной информации, горят складированные на открытой площадке грузы из пластмассы.

(Будет обновлено).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, горят складированные на открытой площадке грузы из пластмассы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Находящегося в международном розыске армянина задержали в аэропорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика