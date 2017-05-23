На полигоне промышленных отходов под Минском произошел пожар

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Крупный пожар произошел на полигоне промышленных подходов "Прудище" под Минском, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: вторсырье горело на территории БелВТИ в Минске

Сообщение о возгорании на территории полигона промышленных отходов, расположенном недалеко от деревни Пашковичи (Минский район), поступило спасателям около 21:00 во вторник.

"Для ликвидации пожара на площади 350 кв. метров были задействованы 14 единиц техники и 33 человека, из них шесть единиц техники и 21 работник МЧС", — рассказали в региональном УМЧС.

Спасатели добавили, что в результате ЧП на полигоне, общая площадь которого 22 га, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Всего, согласно оперативной сводке Минского областного управления МЧС, за минувшие сутки произошло шесть пожаров. Спасатели выезжали на борьбу с огнем в в Дзержинском, Крупском, Минском, Смолевичском, Слуцком и Солигорском районах.