Успех Даши

Ученица СШ № 2 г. Копыля Дарья Гирко вошла в пятерку победителей по итогам областного этапа Республиканского творческого проекта для подростков «Безопасный переход – 2017» в номинации «Эскизы».

Следует отметить, что при подведении итогов жюри учитывало оригинальность творческого подхода, художественное оформление, качество исполнения. В каждой номинации было отобрано по 5 работ для участия в республиканском этапе. В областном этапе конкурса приняли участие ребята 12-17 лет из учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования Минской области.

Проект реализуется в целях приобщения учащихся к изучению и соблюдению Правил дорожного движения, формирования навыков безопасного поведения юных участников дорожного движения на дорогах, а также для привлечения внимания общественности к вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, выявления и поддержки талантливых учащихся.

Диана ТКАЧЕНКО