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В Столбцах устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла девочка
27.05.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)
Днем 25 мая в Столбцах вблизи нерегулируемого пешеходного перехода грузовым автомобилем МАЗ был совершен наезд на ученицу 9 класса городской школы. От полученных повреждений девочка, 2002 года рождения, погибла.
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Днем 25 мая в Столбцах вблизи нерегулируемого пешеходного перехода грузовым автомобилем МАЗ был совершен наезд на ученицу 9 класса городской школы. От полученных...
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