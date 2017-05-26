В Столбцах устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла девочка





Днем 25 мая в Столбцах вблизи нерегулируемого пешеходного перехода грузовым автомобилем МАЗ был совершен наезд на ученицу 9 класса городской школы. От полученных повреждений девочка, 2002 года рождения, погибла.

В ходе первоначальных следственных действий проведен осмотр места происшествия, устанавливались свидетели и очевидцы, зафиксированы объекты и следы, имеющие значение для установления времени, характера и иных обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе по техническому состоянию большегрузного транспортного средства и причине смерти погибшей. Водитель, 1967 года рождения, предварительно был трезв. Он задержан, с его участием проводятся следственные действия.

Столбцовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног