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В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
28.05.2017 19:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Российские дипломаты проверяют сообщения турецких средств массовой информации о ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов, сообщил генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза, передает
© AFP/ ANWAR AMRO
Турецкое информагентство DHA сообщало, что авария случилась в Анталье приблизительно в 15:00. Микроавтобус с туристами ехал из Каппадокию в Аланью. Шел сильный дождь, в результате чего водитель потерял управление, вылетел в кювет, где автобус перевернулся.
По информации агентства, в автобусе были девять российских туристов, в том числе ребенок. В результате ДТП в больницу попали три туристки.
"Мы проверяем эту информацию и выясняем подробности данного происшествия", — заявил Рогоза.
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По информации агентства, в автобусе были девять российских туристов, в том числе ребенок. В результате ДТП в больницу попали три туристки.
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