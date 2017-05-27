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В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами

28.05.2017 19:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мая — Sputnik. Российские дипломаты проверяют сообщения турецких средств массовой информации о ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов, сообщил генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза, передает РИА Новости.

В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами
© AFP/ ANWAR AMRO
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Турецкое информагентство DHA сообщало, что авария случилась в Анталье приблизительно в 15:00. Микроавтобус с туристами ехал из Каппадокию в Аланью. Шел сильный дождь, в результате чего водитель потерял управление, вылетел в кювет, где автобус перевернулся.

По информации агентства, в автобусе были девять российских туристов, в том числе ребенок. В результате ДТП в больницу попали три туристки.

"Мы проверяем эту информацию и выясняем подробности данного происшествия", — заявил Рогоза.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации агентства, в автобусе были девять российских туристов, в том числе ребенок. В результате ДТП в больницу попали три туристки.

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