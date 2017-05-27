В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Российские дипломаты проверяют сообщения турецких средств массовой информации о ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов, сообщил генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза, передает РИА Новости .

Турецкое информагентство DHA сообщало, что авария случилась в Анталье приблизительно в 15:00. Микроавтобус с туристами ехал из Каппадокию в Аланью. Шел сильный дождь, в результате чего водитель потерял управление, вылетел в кювет, где автобус перевернулся.

По информации агентства, в автобусе были девять российских туристов, в том числе ребенок. В результате ДТП в больницу попали три туристки.

"Мы проверяем эту информацию и выясняем подробности данного происшествия", — заявил Рогоза.