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Skoda вылетела в кювет под Чашниками: водителя спасали из авто пожарные
01.06.2017 18:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Чашникском районе водителя легкового автомобиля, который вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.
Авария случилась днем 1 июня возле деревни Поповка Лукомльского сельского совета.
"Произошло столкновение с деревом автомобиля Skoda Octavia, в результате ДТП водитель оказался заблокирован в автомобиле", – сказали в МЧС.
Спасатели помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего – 52-летнего жителя Новолукомля. Мужчина получил в результате аварии травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Новолукомльскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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Жителя Новолукомля зажало в салоне поврежденного автомобиля деформированными элементами кузова.
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