Skoda вылетела в кювет под Чашниками: водителя спасали из авто пожарные

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Чашникском районе водителя легкового автомобиля, который вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.



ГАИ Гомеля Volkswagen сбил на переходе в Мозыре 14-летнюю девочку

Авария случилась днем 1 июня возле деревни Поповка Лукомльского сельского совета.

"Произошло столкновение с деревом автомобиля Skoda Octavia, в результате ДТП водитель оказался заблокирован в автомобиле", – сказали в МЧС.

Спасатели помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего – 52-летнего жителя Новолукомля. Мужчина получил в результате аварии травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Новолукомльскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.