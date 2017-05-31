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Skoda вылетела в кювет под Чашниками: водителя спасали из авто пожарные

01.06.2017 18:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Чашникском районе водителя легкового автомобиля, который вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Skoda вылетела в кювет под Чашниками: водителя спасали из авто пожарные
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Авария случилась днем 1 июня возле деревни Поповка Лукомльского сельского совета.

"Произошло столкновение с деревом автомобиля Skoda Octavia, в результате ДТП водитель оказался заблокирован в автомобиле", – сказали в МЧС.

Спасатели помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего – 52-летнего жителя Новолукомля. Мужчина получил в результате аварии травмы и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Новолукомльскую центральную районную больницу. 

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Жителя Новолукомля зажало в салоне поврежденного автомобиля деформированными элементами кузова.

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