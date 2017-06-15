Годовалая девочка вылила на себя кипяток в Речице – ребенок в реанимации

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Годовалая девочка была госпитализирована с обширными ожогами кипятком в Речице, сообщила газета " Днепровец " со ссылкой на районный отдел Следственного комитета Беларуси.

Инцидент в райцентре произошел 14 июня: ожоги девочка получила во время ужина с семьей.

Как сообщает издание, ребенка доставили в реанимационное отделение Речицкой центральной районной больницы.

По информации СК, девочка бегала по кухне и опрокинула на себя кружку горячего чая, которую ее мать оставила на краю стола – кипяток попал ребенку на шею, плечи и подбородок.

Пострадавшего ребенка скорая доставила в больницу, медики зафиксировали у него ожоги 15% тела.