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Годовалая девочка вылила на себя кипяток в Речице – ребенок в реанимации
16.06.2017 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Годовалая девочка была госпитализирована с обширными ожогами кипятком в Речице, сообщила газета "
Маленькая девочка умерла в реанимации в Витебске после ожога кипятком
Инцидент в райцентре произошел 14 июня: ожоги девочка получила во время ужина с семьей.
Как сообщает издание, ребенка доставили в реанимационное отделение Речицкой центральной районной больницы.
По информации СК, девочка бегала по кухне и опрокинула на себя кружку горячего чая, которую ее мать оставила на краю стола – кипяток попал ребенку на шею, плечи и подбородок.
Пострадавшего ребенка скорая доставила в больницу, медики зафиксировали у него ожоги 15% тела.
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Пострадавшего ребенка скорая доставила в больницу, медики зафиксировали у него ожоги 15% тела.
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