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Годовалая девочка вылила на себя кипяток в Речице – ребенок в реанимации

16.06.2017 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн – Sputnik. Годовалая девочка была госпитализирована с обширными ожогами кипятком в Речице, сообщила газета "Днепровец" со ссылкой на районный отдел Следственного комитета Беларуси.

Годовалая девочка вылила на себя кипяток в Речице – ребенок в реанимации
© Flickr/ matryosha
Маленькая девочка умерла в реанимации в Витебске после ожога кипятком

Инцидент в райцентре произошел 14 июня: ожоги девочка получила во время ужина с семьей.

Как сообщает издание, ребенка доставили в реанимационное отделение Речицкой центральной районной больницы.

По информации СК, девочка бегала по кухне и опрокинула на себя кружку горячего чая, которую ее мать оставила на краю стола – кипяток попал ребенку на шею, плечи и подбородок.

Пострадавшего ребенка скорая доставила в больницу, медики зафиксировали у него ожоги 15% тела.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Пострадавшего ребенка скорая доставила в больницу, медики зафиксировали у него ожоги 15% тела.

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