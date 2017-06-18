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СК завел дело после гибели роупджампера в Соснах

18.06.2017 22:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июн — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении организатора роупджампинга в поселке Сосны, сообщила Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова.

СК завел дело после гибели роупджампера в Соснах
© Фото: МЧС Беларуси
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Трагедия произошла в воскресенье около 16:00 в поселке Сосны, где роупджамперы часто прыгали с площадки трубы котельной высотой в 70 метров. После падения с площадки один из роупджамперов, молодой человек 1990 года рождения, погиб.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, к которому привлекались специалисты МЧС и Государственного комитета судебных экспертиз. Назначена судебно-медицинская экспертиза", — сообщила Гончарова.

По словам представительницы СК, с места происшествия специалисты изъяли оборудование и снаряжение, которое использовалось для организации прыжка. Также сейчас допрашиваются свидетели.

"Организатор прыжка задержан, с ним работают следователи", — добавила Гончарова.

Уголовное дело в отношении организатора прыжков возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".

"Следственный комитет обращает внимание любителей экстремальных развлечений, а также лиц, занимающихся их организацией — не пренебрегайте правилами техники безопасности, проверяйте исправность и качество страховочных систем. Самое важное, что есть у человека — это жизнь", — напомнили в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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После прыжка с площадки трубы котельной высотой в 70 метров погиб 27-летний парень.

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