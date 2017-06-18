СК завел дело после гибели роупджампера в Соснах

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении организатора роупджампинга в поселке Сосны, сообщила Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова.



© Фото: МЧС Беларуси Крановщик упал с высоты 15 метров в Пинске – мужчина в реанимации

Трагедия произошла в воскресенье около 16:00 в поселке Сосны, где роупджамперы часто прыгали с площадки трубы котельной высотой в 70 метров. После падения с площадки один из роупджамперов, молодой человек 1990 года рождения, погиб.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, к которому привлекались специалисты МЧС и Государственного комитета судебных экспертиз. Назначена судебно-медицинская экспертиза", — сообщила Гончарова.

По словам представительницы СК, с места происшествия специалисты изъяли оборудование и снаряжение, которое использовалось для организации прыжка. Также сейчас допрашиваются свидетели.

"Организатор прыжка задержан, с ним работают следователи", — добавила Гончарова.

Уголовное дело в отношении организатора прыжков возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".

"Следственный комитет обращает внимание любителей экстремальных развлечений, а также лиц, занимающихся их организацией — не пренебрегайте правилами техники безопасности, проверяйте исправность и качество страховочных систем. Самое важное, что есть у человека — это жизнь", — напомнили в СК.