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Неизвестный в Светлогорске режет колеса авто с георгиевскими ленточками

19.06.2017 18:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Светлогорские милиционеры разыскивают злоумышленника, который прокалывает в городе колеса автомобилей с георгиевскими ленточками, сообщила газета "Ранак" со ссылкой на местный РОВД.

Неизвестный в Светлогорске режет колеса авто с георгиевскими ленточками
© Sputnik Михаил Мордасов
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По словам оперуполномоченного ОУР Светлогорского РОВД Александра Петрушкина, случаи повреждения машин начали регистрироваться в городе с 5 июня – по настоящее время в городе произошло около десяти таких инцидентов. 

"Злоумышленник режет или прокалывает колеса у оставленных возле домов авто. Зафиксирован случай, когда он просто прыгал по машине, повредив ее", – сказал представитель РОВД.

Он также уточнил, что злоумышленник выбирает те машины, на которых прикреплена георгиевская лента.

Петрушкин отметил, что большинство автомобилей было повреждено в Молодежном микрорайоне, а в последний раз потерпевший обратился в милицию 18 июня – у его машины прокололи все колеса.

В настоящее время сотрудники РОВД ведут поиск злоумышленника и просят светлогорцев, которым что-либо известно о его личности, сообщить об этом в милицию.

 
Теги: Минск
 
 
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Случаи повреждения машин начали регистрироваться в городе с 5 июня – по настоящее время в городе произошло около десяти таких инцидентов.

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