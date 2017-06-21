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Рассерженные на милицию бобруйчане разбили служебную Geely

22.06.2017 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бобруйске двоих местных жителей, которые подозреваются в хулиганстве – молодые люди повредили служебный автомобиль Департамента охраны МВД, сообщил ресурс BobrLife.

Рассерженные на милицию бобруйчане разбили служебную Geely
© Pixabay
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Сотрудники Департамента охраны ночью 21 июня патрулировали город, и, приняв группу молодых людей за подростков, решили провести с ними профилактическую беседу. 

Сообщается, что, пока милиционеры устанавливали личности ночных гуляющих, двое из них подошли к милицейскому автомобилю Geely и стали бить по нему руками и ногами. Один бобруйчанин был задержан сразу, второй сбежал, но его нашли на следующий день. 

В отношении них было возбуждено по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство, совершенное группой лиц либо повторно), в качестве максимального наказания им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Один бобруйчанин был задержан сразу, второй сбежал, но его нашли на следующий день.

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