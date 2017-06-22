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Соцсети о гибели милиционера в Испании: настоящий мужик
23.06.2017 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Пользователи социальных сетей соболезнуют родственникам погибшего в Испании белорусского милиционера и сходятся во мнении, что он поступил как настоящий мужчина.
© Sputnik/ Александр Поготов
Инцидент произошел на испанском курорте Аликанте во вторник 20 июня. Сотрудник одного из минских подразделений Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси находился с женой и двумя детьми на отдыхе. Во время купания детей внезапно стало уносить в море течением,
"Настоящий мужик. Ценной своей жизнью спас ребенка", – написал один из пользователей соцсетей.
"Грустно, конечно, но смерть достойная. Если и погибать, то за что-то стоящее, а по собственной тупости или самоуверенности! Молодец мужик!" – высказался еще один человек в соцсети "ВКонтакте".
Погибшему милиционеру Александру было 40 лет, он имел звание прапорщика.
В Департаменте охраны МВД Sputnik рассказали, что коллеги погибшего милиционера уже собирают деньги на его похороны.
Ранее в МВД Sputnik рассказали, что сейчас руководство департамента делает все необходимое, чтобы оказать помощь семье погибшего, которая в настоящее время находится в Испании. На связи с родственниками милиционера и посольство Беларуси – дипломаты проводят необходимые мероприятия по доставке тела погибшего белоруса на родину.
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Коллеги погибшего сотрудника Департамента охраны МВД собирают деньги на похороны.
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