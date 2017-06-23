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ЧП с опорой освещения произошло на проспекте Независимости в Минске

24.06.2017 15:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Деформация опоры освещения произошла на проспекте Независимости утром 24 июня, сообщается на сайте Мингорисполкома.

Уточняется, что деформированная опора подлежала плановой замене.

"Проблему устранили в течение получаса. Аварийными службами часть опоры была демонтирована и впоследствии вывезена с проезжей части. Никто не пострадал. Благодаря оперативно сработавшим коммунальным службам города и ГАИ удалось избежать заторов в движении", — сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

СМИ в свою очередь пишут, что опора просто упала на проезжую часть.

Лаптев уточнил, что в настоящее время городские службы обследуют другие опоры, которые также подлежат замене, чтобы избежать опасных ситуаций впредь.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным СМИ, опора освещения упала на проезжую часть проспекта Независимости, по официальной версии, она "была деформирована".

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