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ЧП с опорой освещения произошло на проспекте Независимости в Минске
24.06.2017 15:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Деформация опоры освещения произошла на проспекте Независимости утром 24 июня, сообщается на
Уточняется, что деформированная опора подлежала плановой замене.
"Проблему устранили в течение получаса. Аварийными службами часть опоры была демонтирована и впоследствии вывезена с проезжей части. Никто не пострадал. Благодаря оперативно сработавшим коммунальным службам города и ГАИ удалось избежать заторов в движении", — сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.
СМИ в свою очередь пишут, что опора просто упала на проезжую часть.
Лаптев уточнил, что в настоящее время городские службы обследуют другие опоры, которые также подлежат замене, чтобы избежать опасных ситуаций впредь.
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По данным СМИ, опора освещения упала на проезжую часть проспекта Независимости, по официальной версии, она "была деформирована".
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