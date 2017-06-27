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В метро Нью-Йорка сошел с рельсов поезд, десятки травмированы

27.06.2017 23:47 — ЧП | Tut.by  
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По меньшей мере 34 человека пострадали в результате схода с рельсов поезда в метро Нью-Йорка, 17 человек госпитализированы.

По данным департамента пожарной безопасности, полученные пассажирами травмы не опасны для жизни.

Как сообщили в транспортном управлении Нью-Йорка, во вторник утром в час пик потерпел аварию поезд, следовавший по экспресс-маршруту «А».

Сход с рельсов вызвал перебои в движении поездов других маршрутов — в метро Нью-Йорка поезда разных направлений часто используют общие линии.

Сообщается, что поезд совершил аварийную остановку недалеко от станции «125-я улица» в Гарлеме, повредив пути, сигнальную аппаратуру и стену тоннеля. Причины инцидента пока не установлены, начато расследование.

Поступали также сообщения о дыме в тоннеле. Как заявляют власти, небольшое задымление было вызвано искрами от колес поезда при резком торможении.

Пользователи социальных сетей сообщали, что провели более часа в застрявших в тоннеле поездах, пока их не эвакуировали спасатели.

 
 
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Сход с рельсов вызвал перебои в движении поездов других маршрутов - в метро Нью-Йорка поезда разных направлений часто используют общие линии.

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