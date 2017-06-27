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Сельчанин на Могилевщине облил сожительницу кипятком – женщина умерла
28.06.2017 10:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины в Осиповичском районе, которая скончалась от термических ожогов, полученных в результате ссоры с сожителем, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Инцидент между гражданами произошел в середине мая: пьяный 56-летний мужчина облил во время ссоры 39-летнюю сожительницу кипящей водой – женщина получила ожоги лица и тела, но в больницу решила не обращаться, а лечилась дома.
"Когда потерпевшей стало совсем плохо, она вызвала скорую. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее не удалось", – сказала Соленюк.
По словам представителя УСК, эксперты установили, что ее смерть наступила в результате септикотоксемии – тяжелого поражения тканей токсинами.
Мужчина был задержан, готовятся материалы для предъявления ему обвинения по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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Следствием решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения.
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