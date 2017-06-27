Сельчанин на Могилевщине облил сожительницу кипятком – женщина умерла

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины в Осиповичском районе, которая скончалась от термических ожогов, полученных в результате ссоры с сожителем, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Инцидент между гражданами произошел в середине мая: пьяный 56-летний мужчина облил во время ссоры 39-летнюю сожительницу кипящей водой – женщина получила ожоги лица и тела, но в больницу решила не обращаться, а лечилась дома.

"Когда потерпевшей стало совсем плохо, она вызвала скорую. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее не удалось", – сказала Соленюк.

По словам представителя УСК, эксперты установили, что ее смерть наступила в результате септикотоксемии – тяжелого поражения тканей токсинами.

Мужчина был задержан, готовятся материалы для предъявления ему обвинения по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.