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Сельчанин на Могилевщине облил сожительницу кипятком – женщина умерла

28.06.2017 10:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины в Осиповичском районе, которая скончалась от термических ожогов, полученных в результате ссоры с сожителем, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Сельчанин на Могилевщине облил сожительницу кипятком – женщина умерла
CC BY-SA 2.0 / Grace Kat / Kettle
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Инцидент между гражданами произошел в середине мая: пьяный 56-летний мужчина облил во время ссоры 39-летнюю сожительницу кипящей водой – женщина получила ожоги лица и тела, но в больницу решила не обращаться, а лечилась дома.

"Когда потерпевшей стало совсем плохо, она вызвала скорую. Женщина была госпитализирована, однако спасти ее не удалось", – сказала Соленюк.

По словам представителя УСК, эксперты установили, что ее смерть наступила в результате септикотоксемии – тяжелого поражения тканей токсинами. 

Мужчина был задержан, готовятся материалы для предъявления ему обвинения по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствием решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения.

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