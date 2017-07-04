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Лошадь ударила копытом девочку в Каменецком районе – ребенок в больнице

05.07.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Следователи Каменецкого райотдела Следственного комитета проводят проверку по факту травмирования 7-летней девочки, которую на пастбище ударила копытом лошадь, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Лошадь ударила копытом девочку в Каменецком районе – ребенок в больнице
© Фото: ГКСЭ
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Инцидент произошел вечером 2 июля в деревне Залешаны. 7-летняя жительница Слонима приехала к родственникам и во время прогулки с матерью и дедушкой по пастбищу решила покормить лошадь и жеребенка хлебом.

"Девочка подошла к лошади на расстояние около полуметра, животное резко развернулось и ударило ее копытом", – сказала Дранькова.

По ее словам, в результате ребенок получил травму головы и был помещен на лечение в Брестскую областную детскую больницу.

Представитель УСК отметила, что сейчас решается вопрос о выписке пострадавшей. Проверку по факту травмирования ребенка проводит Каменецкий РОСК.

 
Теги: Минск
 
 
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Девочка приехала к родственникам в деревню и во время прогулки по пастбищу решила покормить лошадь и жеребенка хлебом.

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