Лошадь ударила копытом девочку в Каменецком районе – ребенок в больнице

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Следователи Каменецкого райотдела Следственного комитета проводят проверку по факту травмирования 7-летней девочки, которую на пастбище ударила копытом лошадь, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.



© Фото: ГКСЭ Бык убил работницу фермы в Жлобинском районе

Инцидент произошел вечером 2 июля в деревне Залешаны. 7-летняя жительница Слонима приехала к родственникам и во время прогулки с матерью и дедушкой по пастбищу решила покормить лошадь и жеребенка хлебом.

"Девочка подошла к лошади на расстояние около полуметра, животное резко развернулось и ударило ее копытом", – сказала Дранькова.

По ее словам, в результате ребенок получил травму головы и был помещен на лечение в Брестскую областную детскую больницу.

Представитель УСК отметила, что сейчас решается вопрос о выписке пострадавшей. Проверку по факту травмирования ребенка проводит Каменецкий РОСК.