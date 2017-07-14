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В Лондоне снова попытались украсть мопед с помощью "кислоты"
15.07.2017 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Сотрудники полиции столицы Великобритании были вызваны на улицу Баллардс-роад в районе Дагенэм в связи с попыткой ограбления.
Двое неизвестных мужчин попытались украсть мопед, плеснув в лицо владельца "ядовитую субстанцию". Кража не удалась, однако злоумышленников полицейские до сих пор не задержали.
Пострадавшего доставили в больницу. По последним данным, его уже выписали.
За сутки до этого инцидента в Лондоне были совершены
Оба подозреваемых находятся в полицейском участке на севере Лондона.
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Еще одно нападение с ядовитым веществом было зафиксировано в Лондоне вечером в пятницу.
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