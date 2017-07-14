МИНСК, 15 июл — Sputnik. Сотрудники полиции столицы Великобритании были вызваны на улицу Баллардс-роад в районе Дагенэм в связи с попыткой ограбления.



© Pixabay Подростки напали с кислотой на прохожих в Лондоне

Двое неизвестных мужчин попытались украсть мопед, плеснув в лицо владельца "ядовитую субстанцию". Кража не удалась, однако злоумышленников полицейские до сих пор не задержали.

Пострадавшего доставили в больницу. По последним данным, его уже выписали.

За сутки до этого инцидента в Лондоне были совершены пять атак с использованием кислоты. Пострадали пять человек. Один из них получил сильные ожоги. По подозрению в совершении нападения задержаны двое подростков (15 и 16 лет).

Оба подозреваемых находятся в полицейском участке на севере Лондона.