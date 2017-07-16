В Березино при пожаре взорвался газовый баллон: погиб спасатель

Ночью 17 июля при пожаре в частном доме в Березино взорвался газовый баллон. Взрывной волной спасателя отбросило на несколько метров. Его доставили в реанимацию, но спасти не смогли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

17 июля в 00.14 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в Березино. Когда на место прибыли спасатели, веранда дома горела открытым пламенем.

«Спасатели приступили к тушению, когда произошел взрыв газового баллона. Прапорщик внутренней службы Дмитрий Неборский в этот момент находился на позиции ствольщика на расстоянии нескольких метров от здания», — рассказали в ведомстве.

Фото: МЧС

Сразу после взрыва коллеги обнаружили спасателя лежащим на земле без сознания и начали его реанимировать. Дмитрий был доставлен в реанимационное отделение районной больницы, где позже скончался.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Погибшему спасателю было 40 лет. Более 10 лет, с 2006 года, он служил в МЧС.

Портал TUT.BY выражает соболезнования родным и близким погибшего спасателя, а также его коллегам из Министерства по чрезвычайным ситуациям.