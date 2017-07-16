Удар током: обугленное тело подростка нашли на станции в Жлобине

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Подростка убило током на железнодорожной станции Жлобин-Подольский, сообщили в УСК по Гомельской области.

Информация о том, что недалеко от станции обнаружено обугленное тело подростка, поступила в Жлобинский РОВД днем 16 июля.



© Sputnik Сергей Мальгавко Мужчину убило током под Новогрудком при самовольном подключении к ЛЭП

"В настоящее время подробности данной трагедии выясняют следователи, эксперты", — сообщили Sputnik в УСК.

По словам собеседников агентства, по данному факту назначена проверка, экспертизы, идет опрос свидетелей.

Следователи отметили, что личность подростка установлена, он учился в Жлобинском профтехколледже.

По данным экспертов, напряжение тока в сети в месте гибели подростка составляет более 26 тысяч вольт.