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Удар током: обугленное тело подростка нашли на станции в Жлобине

17.07.2017 12:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Подростка убило током на железнодорожной станции Жлобин-Подольский, сообщили в УСК по Гомельской области.

Информация о том, что недалеко от станции обнаружено обугленное тело подростка, поступила в Жлобинский РОВД днем 16 июля.

Удар током: обугленное тело подростка нашли на станции в Жлобине
© Sputnik Сергей Мальгавко
Мужчину убило током под Новогрудком при самовольном подключении к ЛЭП

"В настоящее время подробности данной трагедии выясняют следователи, эксперты", — сообщили Sputnik в УСК.

По словам собеседников агентства, по данному факту назначена проверка, экспертизы, идет опрос свидетелей.

Следователи отметили, что личность подростка установлена, он учился в Жлобинском профтехколледже.

По данным экспертов, напряжение тока в сети в месте гибели подростка составляет более 26 тысяч вольт.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи начали поверку в связи с гибелью учащегося местного колледжа, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели.

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