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Удар током: обугленное тело подростка нашли на станции в Жлобине
17.07.2017 12:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Подростка убило током на железнодорожной станции Жлобин-Подольский, сообщили в УСК по Гомельской области.
Информация о том, что недалеко от станции обнаружено обугленное тело подростка, поступила в Жлобинский РОВД днем 16 июля.
© Sputnik Сергей Мальгавко
"В настоящее время подробности данной трагедии выясняют следователи, эксперты", — сообщили Sputnik в УСК.
По словам собеседников агентства, по данному факту назначена проверка, экспертизы, идет опрос свидетелей.
Следователи отметили, что личность подростка установлена, он учился в Жлобинском профтехколледже.
По данным экспертов, напряжение тока в сети в месте гибели подростка составляет более 26 тысяч вольт.
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Следователи начали поверку в связи с гибелью учащегося местного колледжа, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели.
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