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Гомельчанин избил железной уличной урной для мусора двух мужчин

17.07.2017 18:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле местного жителя, который избил металлической уличной урной двух мужчин, сообщили Sputnik в понедельник в Департаменте охраны МВД Беларуси.

Гомельчанин избил железной уличной урной для мусора двух мужчин
© Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь
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Инцидент, в ходе которого пострадали двое гомельчан, произошел в областном центре на текущей неделе.

"Группой задержания Центрального отдела охраны задержан местный житель, который из хулиганских побуждений, находясь на остановке общественного транспорта, ударил металлической урной двоих неработающих", – сказали в департаменте.

Там также уточнили, что 26-летний местный житель был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). В качестве наказания ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Хулигану в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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