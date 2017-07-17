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Разгромившая хлебную лавку в Березе водитель пришла в ГАИ, но пьяная

18.07.2017 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл – Sputnik. Девушка, въехавшая на легковом автомобиле в хлебную лавку на одном из минирынков в Березе, сама пришла в Госавтоинспекцию, но в нетрезвом виде, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Разгромившая хлебную лавку в Березе водитель пришла в ГАИ, но пьяная
© Фото: ВКонтакте / Город Береза
Женщина-водитель на Mazda разгромила хлебную лавку в Березе

Авария в райцентре произошла в воскресенье 16 июля на улице Северный Городок: автомобиль Mazda вррезался в торговый павильон. Водитель автомобиля, 23-летняя местная жительница, с места ДТП скрылась, оставив в машине своего спящего 28-летнего приятеля.

"Около 10:00 следующего дня виновница сама явилась в районное отделение ГАИ", – сообщили в управлении.

Там также рассказали, что девушка в милиции объяснила: она покинула место ДТП, так как испугалась наказания, поскольку в феврале текущего года лишилась прав. По информации ГАИ, в отделение водитель пришла в нетрезвом виде: освидетельствование показало 0,9 промилле. 

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка в милиции объяснила: она покинула место ДТП, так как испугалась наказания.

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