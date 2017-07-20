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Потерявшуюся в лесу под Костюковичами бабушку нашли через 5 суток
21.07.2017 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл – Sputnik. Пять суток провела 90-летняя пенсионерка в лесу в Костюковичском районе – женщину нашли на шестой день, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.
© Sputnik Константин Чалабов
Пенсионерка, жительница деревни Егоровка, потерялась с 16 июля, уйдя за грибами. Все это время ее искали сотрудники милиции, спасатели МЧС, местные жители и волонтеры.
"Житель деревни Боровая сообщил, что на улице лежит престарелая женщина", – сообщили в УВД.
По информации милиции, женщина была в сознании, но без сил. Пенсионерку оперативно передали медикам скорой, сейчас она находится в больнице.
В УВД уточнили, что правоохранители планируют поощрить мужчину, который обнаружил потерявшуюся пенсионерку.
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Женщина была в сознании, но без сил, пенсионерку оперативно передали медикам скорой, сейчас она находится в больнице.
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