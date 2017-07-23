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В заблокированном и оставленном на солнце прицепе в Техасе от обезвоживания погибли 9 мигрантов

24.07.2017 07:55 — ЧП | Tut.by  
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В американском штате Техас в грузовом прицепе, который стоял на солнце на протяжении нескольких часов, полицейские обнаружили тела восьми мигрантов. Число погибших от теплового удара и обезвоживания позже увеличилось до девяти, сообщает Associated Press со ссылкой на иммиграционную службу.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 23 июля, в городе Сан-Антонио. У крупного супермаркета был припаркован автотягач с прицепом, в котором находились около 40 человек. Восемь из них были мертвы на момент приезда полиции. Еще 30 других в тяжелом состоянии доставили в больницу. Жизнь одного из пострадавших не удалось спасти: он скончался в медицинском учреждении.

Автоприцеп стоял под солнцем, температура на улице в это время достигала почти 38 градусов по Цельсию. Мигранты находились в транспортном средстве без воды. К приезду полицейских они страдали от теплового удара и истощения.

Глава пожарной охраны Сан-Антонио Чарльз Худ рассказал, что тела жертв были очень горячими на ощупь, что указывает на то, что люди находились в прицепе без воды.

Агентство указывает, что оставшиеся в живых мигранты рассказали, что в общей сложности контрабандисты перевозили в прицепе около 100 нелегалов из Мексики. Большинство из них сбежали из транспортного средства до прибытия властей.

Водитель транспортного средства задержан, в настоящее время с ним проводят следственные действия.

По словам начальника местных правоохранительных органов Уильяма Макмануса, власти рассматривают случившееся как преступление, «связанное с торговлей людьми». Он также назвал это «ужасной трагедией». Многим находившимся в прицепе было от 20 до 30 лет, также среди погибших два подростка школьного возраста.

Прокурор из Сан-Антонио Ричард Дюрбин-младший назвал всех погибших «жертвами жестокой торговли людьми», отмечает Reuters. Город Сан-Антонио находится примерно в 240 км к северу от границы с Мексикой.

 
 
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В американском штате Техас, неподалеку от границы с Мексикой, полиция нашла припаркованный на солнце автоприцеп, в котором были заблокированы мигранты.

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