Мужчина напал на 12-летнюю девочку в лифте в Минске

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске ранее судимого мужчину, который подозревается в нападении на 12-летнюю девочку в Минске, сообщили Sputnik во вторник в УСК по Минску.



© Фото: УСК по Минской области Трое 18-летних бобруйчан с пистолетом пытались ограбить жителя Слуцка

Инцидент произошел накануне в Советском районе: около 12:00 в лифте одного из многоквартирных жилых домов.

"Там он с применением насилия завладел ее мобильным телефоном и скрылся. Девочку на лестничном пролете обнаружили родители", – сказали в УСК.

Там также сообщили, что ребенок после произошедшего был госпитализирован. Напавшего задержали в подсобном помещении ЖЭСа, мужчину обнаружили с помощью служебной собаки.

По информации УСК, задержанный ранее был неоднократно судим и в момент совершения преступления был пьян.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой).