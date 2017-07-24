ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина напал на 12-летнюю девочку в лифте в Минске

25.07.2017 15:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске ранее судимого мужчину, который подозревается в нападении на 12-летнюю девочку в Минске, сообщили Sputnik во вторник в УСК по Минску.

Мужчина напал на 12-летнюю девочку в лифте в Минске
© Фото: УСК по Минской области
Трое 18-летних бобруйчан с пистолетом пытались ограбить жителя Слуцка

Инцидент произошел накануне в Советском районе: около 12:00 в лифте одного из многоквартирных жилых домов.

"Там он с применением насилия завладел ее мобильным телефоном и скрылся. Девочку на лестничном пролете обнаружили родители", – сказали в УСК.

Там также сообщили, что ребенок после произошедшего был госпитализирован. Напавшего задержали в подсобном помещении ЖЭСа, мужчину обнаружили с помощью служебной собаки.

По информации УСК, задержанный ранее был неоднократно судим и в момент совершения преступления был пьян.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой). 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок после произошедшего был госпитализирован. Напавшего задержали в подсобном помещении ЖЭСа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пассажиры пострадали в ДТП с троллейбусом в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика