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Мужчина напал на 12-летнюю девочку в лифте в Минске
25.07.2017 15:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске ранее судимого мужчину, который подозревается в нападении на 12-летнюю девочку в Минске, сообщили Sputnik во вторник в УСК по Минску.
© Фото: УСК по Минской области
Инцидент произошел накануне в Советском районе: около 12:00 в лифте одного из многоквартирных жилых домов.
"Там он с применением насилия завладел ее мобильным телефоном и скрылся. Девочку на лестничном пролете обнаружили родители", – сказали в УСК.
Там также сообщили, что ребенок после произошедшего был госпитализирован. Напавшего задержали в подсобном помещении ЖЭСа, мужчину обнаружили с помощью служебной собаки.
По информации УСК, задержанный ранее был неоднократно судим и в момент совершения преступления был пьян.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой).
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Ребенок после произошедшего был госпитализирован. Напавшего задержали в подсобном помещении ЖЭСа.
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