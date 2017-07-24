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Индийцев-нелегалов с проводниками задержали на границе с Польшей

25.07.2017 16:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл – Sputnik. Белорусские пограничники задержали у границы с Польшей троих граждан Индии, которые пытались нелегально попасть в Европейский Союз, сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Индийцев-нелегалов с проводниками задержали на границе с Польшей
© Фото: Брестская ПГ
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Нелегалов обнаружили в Гродненском районе после сработки сигнализационного комплекса в зоне ответственности одной из застав Гродненской пограничной группы.

"Результатом поисковых мероприятий стало задержание совместно с польскими коллегами троих нарушителей – граждан Индии, которые пытались незаконно через Польшу попасть во Францию", – сказали в ГПК.

Мужчины по групповой туристической визе прилетели в Минск рейсом из Дели, а затем на машине направились к белорусско-польской границе. Среди задержанных также оказались организаторы нелегального канала миграции.

Сейчас иностранцы находятся в изоляторе временного содержания Гродненской погрангруппы, в отношении проводников возбуждено уголовное дело по ст. 371-1 Уголовного кодекса Беларуси (организация незаконной миграции).

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчины по групповой туристической визе прилетели в Минск рейсом из Дели.

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