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Прокуратура отметила рост насилия в семьях в Минской области

26.07.2017 09:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Правоохранительные органы отмечают рост бытовых преступлений в Минской области, из 22 районов региона наиболее неблагоприятная ситуация по насилию в восьми из них, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

В Минобоисполкоме прошло координационное совещание, в котором приняли участие сотрудники прокуратуры Минской области, прокуроры районов, Жодино, руководители районных управлений органов внутренних дел, Следственного комитета по Минской области, управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску.

"В Минской области зафиксирован рост административных правонарушений, связанных с применением насилия в отношении близких родственников либо членов семьи", — сообщили Sputnik в среду в Генпркоуратуре.

В данной связи там отметили, что если весь 2016 год в регионе было совершено 14 убийств и 27 умышленных причинений тяжких телесных повреждений в быту, то за три месяца этого года уже зарегистрировано семь убийств и девять умышленных причинений тяжких телесных повреждений.

В то же время, отметили собеседники агентства, "кризисные" комнаты для временного пребывания граждан, в отношении которых вынесены защитные предписания, используются крайне редко".

Участники совещания пришли к выводу, что профилактические мероприятий по предупреждению насилия в семье, в том числе по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений на почве семейно-бытовых конфликтов, не привели к желаемому результату.

"Число преступлений, совершенных в данной сфере, увеличивается. Значительная часть таких преступлений совершена в восьми районах области — Солигорском, Молодечненском, Слуцком, Дзержинском, Пуховичском, Борисовском, Минском и Смолевичском", — сказали в Генпркоуратуре.

Минскому облисполкому поручено разработать алгоритм взаимодействия исполнительных и распорядительных органов, органов внутренних дел, опеки и попечительства, образования, здравоохранения и общественных формирований по оказанию помощи жертвам насилия в семье.

 
Теги: Минск
 
 
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Минскому облисполкому поручено разработать алгоритм взаимодействия милиции, медиков, педагогов общественных объединений по оказанию помощи жертвам насилия в...

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