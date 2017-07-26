Самолет рухнул на автомагистраль в США – погибли четыре человека

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Крушение одномоторного самолета Beechcraft Bonanza унесло жизни двух женщин и двух мужчин, передают американские СМИ.

Трагедия произошла на автомагистрали около города Ривердейла, штат Юта. Представитель Федерального управления гражданской авиации США Аллен Кеницер сообщил журналистам, что самолет потерпел крушение вскоре после взлета. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. После инцидента автомагистраль частично закрыли.

CONFIRMED: 4 fatalities in Riverdale plane crash. Working on notifying family members. — Utah Public Safety (@UtahDPS) July 26, 2017 ​

Крушение расследуют представители Федерального управления гражданской авиации США и Совета по безопасности на транспорте.

Местный Департамент общественной безопасности сообщил, что личности погибших идентифицированы. Ими оказались две семейный пары.