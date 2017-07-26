Аттракцион поломался на ярмарке в США: есть жертвы и пострадавшие

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате поломки аттракциона на ярмарке в американском штате Огайо, сообщают местные СМИ.

Несчастный случай произошел в день открытия ярмарки. По данным полиции, один из рядов сидений "отвалился" во время работа аттракциона Fire Ball ("Огненный шар").

Жертвой стал 18-летний местный житель. Пострадавшие доставлены в больницу. По разным данным их количество оценивается от пяти до семи человек. Медики отмечают, что состояние троих раненых критическое. Среди тех, кто получил травмы есть подростки.

Полиция проводит расследование по данному факту. Организаторы ярмарки заверили, что будут предоставлять информацию о происшествии по мере ее поступления.