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Мошенники в Речице сняли деньги с карточки по фото "ВКонтакте"
27.07.2017 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл – Sputnik. Жительница Речицы лишилась денег, находящихся на карт-счете, из-за мошеннических действий неизвестных граждан в социальной сети "ВКонтакте", сообщила газета "
© Sputnik / Виктор Толочко
В мае текущего года жительница Рочицы потеряла пластиковую банковскую карту – ее на улице нашла другая женщина. Она сфотографировала карточку и разместила фото в соцсети, чтобы найти владельца.
По информации издания, вскоре с женщиной связалась некая гражданка, которая заявила, что карта принадлежит ее родственнице, и попросила сделать фотографию обратной стороны карточки.
В тот же день с карт-счета были списаны более 450 рублей – с карты неизвестные делали покупки в интернет-магазинах.
В настоящее время по факту Речицким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники), проводятся необходимые следственные действия.
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По факту Речицким райотделом СК возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
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