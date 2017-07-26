МИНСК, 27 июл – Sputnik. Жительница Речицы лишилась денег, находящихся на карт-счете, из-за мошеннических действий неизвестных граждан в социальной сети "ВКонтакте", сообщила газета " Днепровец ".



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В мае текущего года жительница Рочицы потеряла пластиковую банковскую карту – ее на улице нашла другая женщина. Она сфотографировала карточку и разместила фото в соцсети, чтобы найти владельца.

По информации издания, вскоре с женщиной связалась некая гражданка, которая заявила, что карта принадлежит ее родственнице, и попросила сделать фотографию обратной стороны карточки.

В тот же день с карт-счета были списаны более 450 рублей – с карты неизвестные делали покупки в интернет-магазинах.

В настоящее время по факту Речицким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники), проводятся необходимые следственные действия.